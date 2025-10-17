SIGMA PRODUCENT LAMP - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SIGMA PRODUCENT LAMP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SIGMA : Fabricant de lampes et luminaires décoratifs pour intérieurs

Nous sommes un fabricant polonais reconnu d’éclairage d’intérieur décoratif, présent sur le marché depuis plus de 20 ans.

Le design intemporel en ligne avec les tendances mondiale, la fonctionnalité et la haute qualité rendent nos lampes très appréciées non seulement sur le marché national mais aussi étranger.

Nous vous proposons un choix parmi des milliers de modèles différents inspirés des tendances actuelles du monde entier. Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité, les composants ont les approbations nécessaires et les certificats de conformité à toutes les normes.

Nous ne restons pas immobiles, nous nous concentrons sur le développement et la construction de notre portefeuille basé sur le meilleur design.

Le savoir-faire de SIGMA :