SIMA

8 rte nationale
60210 Thieuloy saint antoine
France
Site web de la marque

Notre société est à votre service pour tous projets d’aspiration, de ventilation et de séchage.

 

Depuis plus de 20 ans, nous réalisons des solutions adaptées à vos besoins : conception, maintenance et amélioration de système d’aspiration.

 

Notre savoir-faire se place dans tous les domaines : l’agro-alimentaire, l’industrie plastique, le pharmaceutique, l’industrie mécanique, l’aéronautique…

Produits de la marque

Turbine J8

Turbine centrifuge multi-étagée2,2 à 4 kWutilisable en centrale d'aspiration industrielle ou soufflagenettoyage, aspiration sur machinesfiable, performante, consommation et entretien réduits.

En savoir plus Documentation

Turbine ABO8

Centrifuge multi-étagée5,5 à 15 kWutilisable en centrale d'aspiration industrielle ou soufflagenettoyage, aspiration sur machinesfiable, performante, consommation et entretien réduits.

En savoir plus Documentation
Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

