SIMA
60210 Thieuloy saint antoine
France
Notre société est à votre service pour tous projets d’aspiration, de ventilation et de séchage.
Depuis plus de 20 ans, nous réalisons des solutions adaptées à vos besoins : conception, maintenance et amélioration de système d’aspiration.
Notre savoir-faire se place dans tous les domaines : l’agro-alimentaire, l’industrie plastique, le pharmaceutique, l’industrie mécanique, l’aéronautique…
Aspirateur industriel IV 60 COMBI
Une gamme particulièrement robuste et légère. Nombreux accessoires, options de filtration pour résoudre les problèmes de nettoyage les plus divers. 2 moteurs 110 ou 230 V mono. ou 1 Moteur tri. Pour aspiration...
Aspirateur industriel AV30 ATEX
air comprimé 3 versions: -poussières -eau et poussières -Type H pour poussières toxiques Cuve inox, facilement manoeuvrable accessoires dia. 38 antistatique CERTIFIE ATEX Zone 1 Gaz et 21 Poussière
aspirateur industriel IV40 ATEX
Electrique mono. 1kW 2 versions: -poussières -Type Hepa pour poussières toxiques Cuve 40L, chariot 3 roues, facilement manoeuvrable accessoires dia. 38 antistatique CERTIFIE ATEX Zone 22 Poussière
Aspirateur industriel IV60 ATEX
Electrique mono ou tri. 0,75 à 2,2 kW -poussières -eau et poussières -HEPA pour poussières toxiques Cuve 60 L, accessoires dia. 38 antistatique CERTIFIE ATEX Zone 1 Gaz et 21 Poussière
Aspirateur industriel TI60
Triphasé 4 kWUsage industriel lourd-poussières- eau et poussières- Option HEPA pour poussières toxiquesCuve 60 L à roulettesaccessoires dia. 38, 51 ou 76.
Aspirateur industriel TI80
Triphasé 7,5 à 15 kWUsage industriel lourd, utilisable en centrale d'aspiration industrielle- poussières- eau et poussières- Option HEPACuve 80 L à roulettesAccess. dia. 51(multi-opérateurs) ou 76.
Aspirateur industriel HVT55
Fixe ou mobileTriphasé 4 Kw – 3000 mm/ceutilisable en centrale d'aspiration industrielle-poussières-eau et poussières-Option HEPA pour poussières toxiquesCuve 60 Laccessoires dia. 38, 51 ou 76.
Aspirateur industriel VV182
FixeMono ou Triphasé 1,1 ou 2,2 Kw – 2500 mm/ceutilisable en centrale d'aspiration industrielle- poussièresCuve 18 Lfiable, performant, consommation et entretien réduitsaccessoires dia. 38.
Turbine J8
Turbine centrifuge multi-étagée2,2 à 4 kWutilisable en centrale d'aspiration industrielle ou soufflagenettoyage, aspiration sur machinesfiable, performante, consommation et entretien réduits.
Turbine ABO8
Centrifuge multi-étagée5,5 à 15 kWutilisable en centrale d'aspiration industrielle ou soufflagenettoyage, aspiration sur machinesfiable, performante, consommation et entretien réduits.