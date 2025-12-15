À Paris, Arte Charpentier a connecté deux immeubles existants en un séduisant ensemble répondant avec brio à une démarche d’économie circulaire.

Deux entités déconnectées datant des années 1990, réalisées par Arte Charpentier et l’architecte américain décédé en 2014 Robert Lewis Turner pour le compte de Capital et Continental, viennent d’être remaniées avec habileté. L’ensemble, qui n’avait connu aucune transformation depuis sa construction, vient d’entamer une nouvelle existence.

Grâce à une réhabilitation menée par une équipe rigoureuse et appliquée, les deux volumes autrefois séparés répondent aux diverses exigences environnementales et bousculent les standards du monde de travail. C’est un véritable tournant qui s’annonce à tous ceux qui auront la chance de pratiquer au quotidien les intérieurs généreux aux vues abondantes, les marches extérieures entourées d’une végétation luxuriante ou encore les terrasses aménagées avec goût par les paysagistes d’Arte Charpentier.

Dans le 13ème arrondissement parisien, à l’angle de la rue Neuve Tolbiac et du quai Panhard et Levassor, une nouvelle écriture architecturale pleine de promesse vient de voir le jour.

©Boegly Grazia

Selon le plan directeur de la ZAC, plusieurs immeubles de logements, de bureaux et d’équipements se côtoient. Vu son emplacement stratégique, l’immeuble Sequana offre une pluralité d’expositions vers les ateliers d’artistes (les Frigos), la bibliothèque François-Mitterrand et bien d’autres monuments parisiens très caractéristiques.

Dans cette intervention, le geste architectural a été d’une grande finesse. Dans le but de fusionner l’identité d’origine du bâtiment avec les besoins actuels, les architectes ont réussi à réconcilier la bâtisse à la ville en privilégiant les mobilités douces tout en dotant l’ensemble d’espaces extérieurs végétalisés.

Ces derniers sont conçus en accord avec la composition générale, ils constituent une belle extension aux espaces intérieurs et effacent les frontières physiques entre les différents milieux. Dans le but de rationaliser les espaces communs, Arte Charpentier a créé un accès unique en rez-de-jardin qui, grâce à divers gradins, devient un espace d’échanges, de rencontres, de passage et pourquoi pas de réflexion et de contemplation.

©Boegly Grazia

La réhabilitation lourde et la transformation du Sequana se définit par plusieurs interventions phares dont la création de la percée centrale plantée, l’accessibilité du rez-de-chaussée, du 4e, 6e, 8e étages ainsi que la toiture, qui sont devenus des lieux de travail extérieurs et de convivialité et finalement l’optimisation des conditions de travail à travers des plateaux ouverts, généreux, lumineux et fonctionnels.

Soulignons par ailleurs la création de l’espace de restauration prenant place au rez-de-jardin, qui jouit de la lumière naturelle et propose des offres variées à travers ses kiosques chauds et froids, son bar à salades ainsi que son café/bar. Néanmoins, l’usage de ce lieu enchanteur ne se limite pas à la restauration, mais sert également d’espace de travail. Rappelons que l’acoustique soignée rend cet exploit tout à fait possible.

©Boegly Grazia

Le réaménagement intérieur offre aux futurs usagers des trames de bureaux plus larges que la moyenne ainsi qu’une belle hauteur sous plafond. Chaque plateau livré est divisé en deux compartiments, séparés par une cloison coupe-feu vitrée. L’intervention contribue à l’amélioration du confort thermique et atteint les objectifs d’économie d’énergie du décret tertiaire.

Concernant la durabilité, la sécurité et l’économie d’énergie, les architectes ont pensé à tous les détails. Par exemple, l’existence des stores extérieurs en toile ajoutés sur les façades pour minimiser les apports thermiques les jours de grande chaleur. De même, faisant suite à la demande du maître d’ouvrage, il a été décidé le recours au réemploi de certains matériaux de construction comme par exemple le concassage de la pierre déposée qui a été transformée en sol coulé type Terrazzo.

©Boegly Grazia

Un petit coup de cœur pour les différentes terrasses et espaces extérieurs végétalisés. Les anciens espaces dépourvus de vie et décriés ont retrouvé un certain dynamisme grâce à l’intervention paysagère et la mise en place d’espaces verts, favorables à l’accueil de la biodiversité.

Qu’il est plaisant de se ressourcer ou même de travailler, ne serait-ce qu’un petit moment, dans un environnement non standardisé et non formaté. Grâce à l’intervention d’Arte Charpentier, les bureaux d’hier ont cédé leur place au bureau de demain, nomade, plaisant et écologique. Cette démarche exemplaire a valu plusieurs certifications BREEAM RFO 2015 (niveau very good), BIODIVERCITY (niveau performant) et BBCA. Sequana, un exemple à suivre !

Par Sipane Hoh

Architecte mandataire, missions conception et exécution : Arte Charpentier

Architecte mandataire : Arte Charpentier (Antonio Frausto, Jérôme van Overbeke, Nazim Belblidia, Guillaume Delfesc)

Paysage : Arte Charpentier (Nathalie Leroy, Soizic Kenfort)

Architecture d’intérieur : Arte Charpentier (Stéphane Quigna, Clémence Rabin Le Gall, Léa Blanc, Sarah Farsy, Lola Richard)

MOEX : CALQ