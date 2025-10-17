SIPAR - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SIPAR », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Connu dans le monde entier dans le domaine des volets de sécurité, SIPAR a consolidé sa présence sur le marché en développant la production de profilés extrudés et isolée par l'insertion des silos, des flancs, des tiges et des articulations, des treuils et des systèmes de cambriolage.

SIPAR est en fait capable d'offrir tout type de composant pour l'installation du rouleau en réponse aux exigences des clients tels que la sécurité ou l'isolation thermique / acoustique.

SIPAR, entreprise de la famille Taboni, a vu le jour en 1996. Son siège social est sis en Italie, dans la zone industrielle de Pian Camuno (province de Brescia). A ses débuts, SIPAR intervenait dans le secteur des volets et accessoires s’y rattachant tout remportant un certain succès.

Puis, grâce à un chiffre d’affaires en croissance constante et savamment réinvesti, l’entreprise a pu augmenter sa capacité productive et devenir hautement compétitive dans le panorama national et international.

En effet SIPAR grâce à ces nouvelles machines est en mesure de produire des profils pour volets, en aluminium (avec mousse ou extrudé) et en acier, et à développer ses propres systèmes en aluminium pour portes et fenêtres selon les exigences des clients.

C’est ça le but de SIPAR : satisfaire les besoins du client en se confirmant sur le marché comme entreprise innovatrice, performante et de qualité.

SIPAR a, au fil des années, développé toute une variété de systèmes en aluminium extrudé : systèmes de balustrade pour escaliers et balcons en aluminium, systèmes pour clôtures et barrières en aluminium, systèmes en aluminium pour portes et fenêtres, fenêtres à lames orientables (Jalousie) en aluminium, systèmes pour volets battants en aluminium, panneaux pour portes et œil de bœuf en aluminium.

Nouveaux produits et du design soigné qui font de SIPAR une entreprise très liée à son territoire mais qui s’est développé très rapidement même sur le marché européen (France, Angleterre, Allemagne, Suisse, etc.…) ainsi qu’en Chine, Moyen-Orient, Amérique centrale et du sud, Afrique, Océanie et en Russie.

Grâce aux requêtes continues de ses clients, SIPAR a pu s’élargir dans le marché en investissant sur les personnes qui compose l’équipe SIPAR et sur les machines d’avant-garde.

Le savoir-faire de SIPAR :