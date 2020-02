Skydôme, groupe et marque de référence dans l’éclairement zénithal, l’aération et le désenfumage naturel, est soucieux d’améliorer la sécurité et le confort des individus dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et collectifs. Acteur historique dans sa spécialité, Skydôme c’est 60 ans d’expérience et de savoir-faire, 150 collaborateurs, une présence dans 40 pays et plus de 30000 appareils produits chaque mois. Son bureau d’étude ainsi que son équipe technique et commerciale vous accompagnent dans tous vos projets d’architecture, industriels, commerciaux et de bâtiments collectifs. Doté d’outils de production à la pointe de la technologie, Skydôme c’est une large gamme d’exutoires performants et innovants, d’organes de commande mais aussi d’accessoires pour toiture plate, sèche et façade.