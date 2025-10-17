SLYCMA
69630 CHAPONOST
France
GENALOCK
Sécurisez votre verrouillage de porte palière battante avec la gamme de serrure GENALOCK U&H. Elle garantit le respect des réglementations françaises et européennes EN 81, EN 81-71, 81-80.
HADES
Le dispositif HADES gère la condamnation de la serrure DELTA BLOCK pour assurer la sécurité des usagers et des intervenants, en optimisant les accès à la gaine et en alertant les usagers en cas de danger...
DELTACAP
Les tôles garde-pieds DELTACAP répondent aux normes XPP 82-511 et XPP 82-611, ainsi qu’à la loi S.A.E. et à la norme EN 81-80. Les tôles garde-pieds DELTACAP s’adaptent FACILEMENT et RAPIDEMENT sous le...