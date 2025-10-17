SOCAGE NACELLE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SOCAGE NACELLE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SOCAGE : Production et vente de nacelles aériennes

SOCAGE, dans la province de Modène, est une entreprise qui fabrique et commercialise des nacelles aériennes. Une histoire de plus de quarante ans et une importante spécialisation dans les nacelles de travail aérien caractérisent notre entreprise.

Nos produits sont de qualité et technologiquement avancés, ils utilisent l’évolution des composants pour se démarquer sur le marché comme des nacelles performantes, fiables et faciles à utiliser.

SOCAGE, par la mise en œuvre de stratégies commerciales visant la production et la vente de grands nombres, a parmi ses objectifs principaux celui de se situer parmi les leaders de secteur en augmentant sa compétitivité sur le marché et son chiffre d’affaires.

Consolider et élargir la présence de la Société dans le domaine national et international est le défi que la Direction se pose actuellement avec l’intention de rendre plus reconnaissable la marque SOCAGE comprise comme synonyme de qualité et fiabilité.

La Société retient que des telles prestations peuvent être rejointes à travers une gestion d’organisation bien structurée qui trouve son application dans le Système Qualité d’entreprise ISO9001 tourné à la résolution des problèmes productifs et d’organisation internes et à l’amélioration continue des processus.

Conviction de la Direction est que la satisfaction du client est obtenue en fournissant des produits qui, en plus de satisfaire les exigences d’utilisation du client, sont conformes aux normes en vigueur, ont des caractéristiques élevées de sécurité et d’efficacité, sont exempts de défauts, sont faciles à utiliser.

Le savoir-faire de SOCAGE :