La création de l’entreprise SOCOTEC remonte à 1953, lorsque la Société de Contrôle Technique a choisi le nom SOCOTEC.



Cependant, dès 1929, Bureau Sécuritas a été créé en tant qu'association à but non lucratif et devient le premier organisme d'inspection de construction en France.



Sa fondation a été initiée par l'OGBTP, une organisation nationale à but non lucratif créée pour travailler avec des architectes et des entrepreneurs du secteur de la construction qui a développé de grands programmes de travaux publics pour reconstruire la France après la Première Guerre mondiale.



La Seconde Guerre mondiale a également laissé beaucoup détruit de bâtiments et d’infrastructures en France, avec plus de 2 millions de bâtiments endommagés et des quartiers entiers, des villes et des infrastructures doivent alors être reconstruits.



En 1953, en raison du nombre croissant de dossiers que les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires ou les compagnies d'assurance placent auprès du Bureau Sécuritas, l'association est obligée de transférer à SOCOTEC, société commerciale créée à cet effet, les aspects opérationnels du contrôle technique et les inspections rémunérées qui ont lancé son activité.



Plusieurs générations d'ingénieurs vont développer et parfois créer des méthodes de contrôle technique des bâtiments et des infrastructures jusqu'à ce qu'en 1978 une loi française soit introduite pour encadrer cette activité et lui donner toute sa légitimité



Seule entreprise entièrement dédiée à la gestion des risques et l'intégrité des actifs de la construction et des infrastructures depuis sa création, SOCOTEC est spécialisée en matière de Testing, Inspection et Certification (TIC), présente dans 23 pays auprès de 200.000 clients.



SOCOTEC réalise des missions partout dans le monde avec des ingénieurs, mobiles et internationaux, spécialistes reconnus dans leur domaine de la construction, des infrastructures et de l’industrie.



Tiers de confiance indépendant, SOCOTEC est accrédité par les ministères, les organismes de tutelle et les autorités qui lui délivrent après un processus d’audit, les agréments, accréditations et normes démontrant son savoir-faire.



Cela confère à SOCOTEC la capacité d’exercer ses différents métiers qui contribuent à renforcer la sécurité du bâti, leur durabilité, leur mise en conformité et à les rendre performant dans le temps.