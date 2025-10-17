ConnexionS'abonner
Fermer
SODINOX - Batiweb

SODINOX

ZA le haut du Val rue de la forge
27110 Crosville la Vieille
France
Site web de la marque

Depuis une quinzaine d'années, nous commercialisons des fixations inox auprès d'une clientèle principale d'industrie, BTP, Artisanat...

Nous stockons toutes nuances d'inox et depuis peu une gamme d'inox DUPLEX, pour laquelle la demande se fait croissante.

Nous avons ouvert notre site commerçant sodinox.fr, afin de répondre aux mieux aux attentes d'une nouvelle clientèle de particuliers à qui nous offrons un très large choix de visserie, boulonnerie en acier inox A2, A4, AISI 410, A4L, A4-80...

Afin de garantir à tout moment une qualité maximale de nos produits, nous avons mis en place il y a plusieurs années, un système de gestion de la qualité qui connaît un grand succès.

La qualité des produits SODINOX ainsi que tous les processus d’exécution au sein de l’entreprise font l'objet de contrôles.

Le résultat en est non seulement des normes de qualité maximales de nos produits, mais aussi des processus d'exécution courts et bien adaptés aux besoins de nos clients.

Tous les produits sont contrôlés avec des instruments des plus modernes. Des contrôles détaillés de la qualité ont régulièrement lieu dans le cadre de l'assurance qualité interne dans le but de déceler par exemple des propriétés spécifiques au matériau.

Cela nous permet de garantir l’exactitude de la tenue et la conformité de la composition chimique même des alliages haut de gamme avec les prescriptions.
Les fournisseurs de SODINOX font également l’objet de contrôles réguliers.

Dans le cadre d’un processus normalisé, le service des ventes évalue tous les fournisseurs jusque dans les moindres détails et sélectionne les meilleurs partenaires.

De nos jours, une gestion des processus efficace est la base d'améliorations continues.

Ce n’est qu'ainsi que pourront naître des relations solides avec nos clients et nos fournisseurs.

Le savoir-faire de SODINOX :

  • Vis terrasse
  • Vis bois
  • Vis métaux
  • Ecrous
  • Rondelles
  • Vis tôle
  • Accastillage
  • Tiges filetées
  • Vis antivol
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

  • 5
  • Afficher plus

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.