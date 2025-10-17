Pour obtenir une information de la part de la marque « SODINOX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis une quinzaine d'années, nous commercialisons des fixations inox auprès d'une clientèle principale d'industrie, BTP, Artisanat...

Nous stockons toutes nuances d'inox et depuis peu une gamme d'inox DUPLEX, pour laquelle la demande se fait croissante.

Nous avons ouvert notre site commerçant sodinox.fr, afin de répondre aux mieux aux attentes d'une nouvelle clientèle de particuliers à qui nous offrons un très large choix de visserie, boulonnerie en acier inox A2, A4, AISI 410, A4L, A4-80...

Afin de garantir à tout moment une qualité maximale de nos produits, nous avons mis en place il y a plusieurs années, un système de gestion de la qualité qui connaît un grand succès.

La qualité des produits SODINOX ainsi que tous les processus d’exécution au sein de l’entreprise font l'objet de contrôles.

Le résultat en est non seulement des normes de qualité maximales de nos produits, mais aussi des processus d'exécution courts et bien adaptés aux besoins de nos clients.

Tous les produits sont contrôlés avec des instruments des plus modernes. Des contrôles détaillés de la qualité ont régulièrement lieu dans le cadre de l'assurance qualité interne dans le but de déceler par exemple des propriétés spécifiques au matériau.

Cela nous permet de garantir l’exactitude de la tenue et la conformité de la composition chimique même des alliages haut de gamme avec les prescriptions.

Les fournisseurs de SODINOX font également l’objet de contrôles réguliers.

Dans le cadre d’un processus normalisé, le service des ventes évalue tous les fournisseurs jusque dans les moindres détails et sélectionne les meilleurs partenaires.

De nos jours, une gestion des processus efficace est la base d'améliorations continues.

Ce n’est qu'ainsi que pourront naître des relations solides avec nos clients et nos fournisseurs.

Le savoir-faire de SODINOX :