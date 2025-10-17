ConnexionS'abonner
SOLID SOFT FLEXIBLE SHOWER TRAY

Avenida de los Deportes, 21 Bajo.
46600 Alzira
Espagne
SolidSoft est un nouveau concept, un matériau de pointe issus de la collaboration avec Bayer Material Science breveté par Solid Soft Tray.

Les receveurs de douche Solidsoft ont un toucher qui vous surprendra au contact de vos pieds.

La véritable innovation se dévoile lorsque l’on y pose le pied : une véritable sensation de plaisir, un peu comme si on se promenait en bord de mer avec du sable humide sous les pieds. 

SolidSoft existe avec deux systèmes d’évacuation : Linear Drain et Square Drain

Les avantages de Solid Soft Flexible Shower Tray

  • Résistance à la rayure
  • Antibactérien
  • 10 ans de garantie
  • Siphon standard renforcé
  • Anti-dérapant Classe B
  • Chaud au toucher
  • Résistance au rayonnement UV
