SOLIDOR PRODUCTS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SOLIDOR PRODUCTS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SOLIDOR : Pionnier des plots réglables pour terrasses depuis 1978

SOLIDOR produit une solution (d'extérieur). SOLIDOR et esthétique pour l'installation de terrasses sur n'importe quelle surface. Nos plots de terrasse modulaires ont un haut degré de finition et sont entièrement fabriqués à partir de matériaux durables, facile à entretenir et écologiques.

Grâce à la modularité des différentes pièces, le système offre un large éventail de possibilités et peut être utilisé dans les situations et les environnements les plus complexes.

Nos plots de terrasse sont fabriqués à partir de plastiques recyclés garantissant un impact minimal sur l’environnement. Lors du processus de production, il n’y a pas de déchets et les plots de terrasse usagés peuvent être réutilisés ou retraités dans notre propre production, pour un cycle de vie entièrement circulaire.

Nos plots de terrasse sont fabriqués à partir de plastiques recyclés garantissant un impact minimal sur l’environnement. Lors du processus de production, il n’y a pas de déchets et les plots de terrasse usagés peuvent être réutilisés ou retraités dans notre propre production, pour un cycle de vie entièrement circulaire.

Nos plots de terrasse réglables sont un système éprouvé utilisé dans diverses applications d’extérieur depuis 1978. Nos systèmes sont testés en permanence et sont stables, résistants au vent et drainants. Ils sont entièrement fabriqués en interne et ils ont été testés dans les conditions climatiques les plus extrêmes. L’utilisation du plastique assure aux plots de terrasse réglables une bonne isolation acoustique. Ceux-ci sont également disponibles en version ignifuge.

Le savoir-faire de SOLIDOR :