SOMAS FRANCE - Batiweb

SO.MA.S : Société spécialisée dans la distribution de machines de préparation de surface

Créée en 2008 dans la commune d'Azay-le-Rideau, en Indre-et-Loire, la société SO.MA.S (Sols Machines Services) réunit le savoir-faire de deux associés formés à l'utilisation de machines de préparation de surfaces. Notre entreprise à taille humaine nous permet de traiter avec soin chacune de nos demandes d'intervention.



Affichant une grande expérience (plus de 25 ans), les associés de SO.MA.S dirigent désormais une équipe de professionnels actifs et disponibles sur l'ensemble du territoire français. Leurs valeurs ajoutées ont déjà fait leur preuve dans le domaine :

Une collaboration étroite avec les fournisseurs d'origine de la profession,

Une connaissance parfaite des nouvelles machines,

Une réactivité face aux diverses problématiques techniques et logistiques,

Un service après-vente réactif,

Un service de devis gratuit.

Notre réputation et notre fiabilité s'expriment avant tout dans la performance de nos machines.

Le savoir-faire de SO.MA.S :