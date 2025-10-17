STAMPI SUD - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « STAMPI SUD », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Notre activité principale est le développement et la production de moules de haute qualité, de moules de précision pour l'industrie des blocs de béton. Nous sommes un partenaire de solutions d'ingénierie et satisfaisons les clients les plus exigeants avec nos produits.

Nos clients sont des producteurs de blocs de béton du monde entier. Ils sont au cœur de toutes nos réflexions et actions commerciales.

Nous avons affiné nos processus commerciaux pour répondre à tous les besoins de nos clients. Notre objectif est d'avoir des clients satisfaits qui ont confiance en nos produits et services, la satisfaction du client est primordiale pour nous, nous protégeons votre avantage concurrentiel avec des services fiables, rapides et professionnels.

Nous appliquons les normes de qualité les plus élevées à chaque lieu de travail de notre entreprise. Nos processus commerciaux ont été alignés et certifiés selon la norme DIN EN ISO 9001.

L'une de nos forces est la force créative de nos collaborateurs et de nos managers, documentée par de nombreux brevets et produits innovants.

Grâce à l'utilisation d'un logiciel de CAO / FAO 3D mis à jour, nous sommes en mesure de créer des moules de toutes formes et modèles, de votre idée initiale au moule final.

Recherche de nouveaux procédés de fabrication, personnel hautement qualifié et suivi de chaque phase de production, pour garantir à nos clients qualité et fiabilité.

Nous exportons nos produits dans le monde entier grâce à un excellent réseau de distribution, avec des agents qualifiés qui assurent une assistance professionnelle avant et après la vente.

Le savoir-faire de STAMPI SUD :