STENGER PRO - Batiweb

STENGER PRO

285 rue des Anciens d’AFN
88220 URIMÉNIL
France
STENGER PRO : Tables de soudure et éléments de bridage 

Après plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la machine industrielle, la société STENGER PRO est créée en 2003 dans les Vosges. Initialement spécialisée dans la vente de machines et d'outils pour le travail de la tôle et du tube de provenance européenne, nous avons par la suite, intégré dans notre gamme de produits, les tables et accessoires de bridage et de soudure, qui complètent idéalement notre offre d'équipements pour l'industrie et l'artisanat.

L'entreprise s'est élargie depuis 2017 ! Notre équipe, maintenant forte de 6 personnes, est à votre disposition pour vous aider à trouver la meilleure solution à vos besoins de productivité, de qualité et de compétitivité, quelle que soit votre structure : artisan, TPE, PME, INDUSTRIE...

Pendant plus de 10 ans, La Société STENGER était l'un des trois distributeurs français pour les produits de la société Siegmund basée à Grossaitingen. Depuis septembre 2018, nous sommes devenus le distributeur français exclusif de la marque suite au départ en retraite de nos 2 collègues.

Nous sommes également distributeur des produits StrongHand, Kifix, FTS-Welding et Fronius.

Près de 2500 clients nous font confiance... Rejoignez les !!

Le savoir-faire de STENGER PRO :

  • Presse sur table
  • Tables de soudure
  • Workstation
  • Table rotative réglable en hauteur
  • Table élévatrice mobile
  • Profilés alu
  • Assortiment d'outils de serrage
  • Système de fixation
  • Cobot de soudage
