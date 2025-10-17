STOBICH - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « STOBICH », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La société Stöbich France SAS filiale de Stöbich Brandschutz GmbH. Leader technologique sur le marché de la protection incendie passive des bâtiments depuis 2010 et fabrique des conceptions standard et des solutions personnalisées pour d'excellents projets architecturaux et industriels.

Tous les produits sont fabriqués en Allemagne.

Ses nombreuses années d'expérience et ses compétences ont permis à la société de continuer à proposer des innovations pionnières afin de satisfaire les exigences des espaces intérieurs de bâtiments architecturaux. Pour tout cela, le prix de l’innovation de Göttingen nous a été décerné en 2018.

Le savoir-faire de Stobich :