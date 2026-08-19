STOW FRANCE SAS

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stow est un spécialiste international des solutions de stockage et de rayonnage industriel destinées aux entrepôts, aux plateformes logistiques et aux sites de production. Forte de plus de 45 ans d’expertise, l’entreprise conçoit et fabrique ses équipements afin d’optimiser l’espace disponible, la capacité de stockage et la productivité des installations.

stow propose une gamme complète comprenant des rayonnages à palettes traditionnels, des systèmes à accumulation, du stockage dynamique, des rayonnages de grande hauteur et des solutions semi-automatisées. Son offre inclut également des rayonnages pour petites marchandises, des systèmes en porte-à-faux pour les charges longues et des plateformes mezzanines modulaires.

Présente dans plus de 60 pays et disposant de plusieurs sites de production, stow accompagne les professionnels de la logistique, du e-commerce, de l’industrie, de l’automobile, de la distribution, de l’agroalimentaire et du stockage frigorifique. Ses solutions sont conçues pour répondre aux exigences de sécurité, de performance et d’évolution des entrepôts.