Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer
STOW FRANCE SAS - Batiweb

STOW FRANCE SAS

Avenue de la Tour-Maury BP 46 , Z.A.C du Fresne
91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
France
Site web de la marque

stow est un spécialiste international des solutions de stockage et de rayonnage industriel destinées aux entrepôts, aux plateformes logistiques et aux sites de production. Forte de plus de 45 ans d’expertise, l’entreprise conçoit et fabrique ses équipements afin d’optimiser l’espace disponible, la capacité de stockage et la productivité des installations.

stow propose une gamme complète comprenant des rayonnages à palettes traditionnels, des systèmes à accumulation, du stockage dynamique, des rayonnages de grande hauteur et des solutions semi-automatisées. Son offre inclut également des rayonnages pour petites marchandises, des systèmes en porte-à-faux pour les charges longues et des plateformes mezzanines modulaires.

Présente dans plus de 60 pays et disposant de plusieurs sites de production, stow accompagne les professionnels de la logistique, du e-commerce, de l’industrie, de l’automobile, de la distribution, de l’agroalimentaire et du stockage frigorifique. Ses solutions sont conçues pour répondre aux exigences de sécurité, de performance et d’évolution des entrepôts.

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.