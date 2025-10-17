STRUGAL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « STRUGAL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Chez STRUGAL, nous fournissons des solutions innovantes pour le bâtiment et l'industrie depuis plus de 40 ans.

Avec un engagement marqué envers nos clients et envers notre environnement, étant une référence claire dans les systèmes de menuiserie en aluminium et PVC et les façades pour les architectes et les promoteurs, rechercher à tout moment la satisfaction de nos clients et le bien-être de l'utilisateur final.

Nous sommes une innovation continue, à la fois dans l'investissement technologique, dans les processus de fabrication et dans la conception de nouveaux produits, en essayant d'être à la pointe du secteur, en nous améliorant chaque jour.

NOS VALEURS :

40 ans d’expérience : Toujours à l'avant-garde de notre secteur, offrant des solutions innovantes à la construction et à l'industrie depuis 1975.

Innovation : Nous concrétisons des idées et des solutions pour les projets les plus ambitieux en appliquant la technologie la plus avancée du marché.

Polyvalence : Nous concevons et fabriquons des fenêtres et des solutions pour l'industrie afin de répondre aux besoins actuels et futurs du secteur.

Durabilité : Nous appliquons une politique environnementale stricte. Nous recyclons et travaillons avec des matériaux durables.

Accessibilité : Plus de 1 500 professionnels au service de nos clients. Présent dans 21 pays.

Efficacité énergétique : Les systèmes d'enceintes durables couvrent tous les besoins de chauffage et de refroidissement avec la plus faible consommation.

Le savoir-faire de STRUGAL :