Pour maximiser vos économies d’énergie et tirer pleinement parti du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), faites confiance aux experts de STX. Mis en place par l’État français en 2005, le dispositif CEE vise à réduire la consommation énergétique nationale. Basé sur le principe du pollueur-payeur, ce programme impose aux fournisseurs d’énergie des obligations de réduction d’énergie, incitant les consommateurs – particuliers, professionnels et publics – à réaliser des travaux d’efficacité énergétique.

Les certificats d’économies d’énergie correspondent aux économies générées en kWh cumac par des opérations standardisées ou spécifiques sur toute la durée de vie de l’équipement. Leur valeur varie selon le marché secondaire d’échanges, offrant des opportunités de valorisation pour les entreprises.

STX accompagne les entreprises des secteurs industriels, tertiaires, ainsi que les entreprises de transport et les installateurs d’équipements efficients pour optimiser la gestion des CEE et faciliter le financement de projets d’économie d’énergie. Grâce à notre expertise, nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs de réduction d’énergie tout en respectant les exigences légales et en améliorant leur impact environnemental.