Téléchargez l’étude de cas et découvrez comment un gestionnaire d’actifs a su tirer parti des CEE

→ Les acteurs du BTP connaissent déjà l’intérêt du dispositif CEE :

Ce dispositif permet de financer intégralement ou une partie des investissements importants dans des équipements modernes, réduisant ainsi l’impact environnemental et les coûts de maintenance. Il représente également une opportunité pour les installateurs de proposer des devis plus compétitifs et des contrats de maintenance à long terme.

→ Découvrez l’exemple de ce gestionnaire d’actifs qui, grâce aux CEE et à l’offre sur mesure de STX Group, a pu :

Financer son investissement dans un groupe froid HFO.

Simplifier le processus administratif et maximiser les primes CEE.

Réduire ses coûts de maintenance.

Diminuer son empreinte environnementale.

Améliorer le confort de ses locataires.

Limiter les interruptions de service grâce à une installation moderne et fiable.

Depuis son antenne lyonnaise, l’équipe de trading de STX collabore avec les gestionnaires de sites et les installateurs d’équipements pour optimiser les projets et maximiser les primes CEE.

