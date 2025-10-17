SUBCLIC - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SUBCLIC », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SUBCLIC : Gérez et signez en ligne les contrats et documents de tous vos chantiers

La plateforme SUBCLIC est véritablement née sur le terrain. Deux des quatre co-fondateurs – Mathieu et Romain – sont chefs d’entreprise dans le BTP. Ils se sont associés à Frédéric et Benjamin – respectivement Ingénieur informatique et Directeur de projets – pour développer une solution qui réponde avant tout à leurs besoins.

Et depuis le lancement de la plateforme en septembre 2017, elle n’a cessé de se réinventer. Portée par les retours de ses premiers clients, de nombreuses améliorations ont vu le jour. Permettant aujourd’hui d’offrir une solution qui soit en totale adéquation avec les besoins des entreprises de ce secteur.

De la signature d’un marché jusqu’à sa livraison, dématérialisez tous vos documents de chantier sur SUBCLIC.

Signatures de marché, contrats de sous-traitance, demandes d’agrément, DC4, conventions de groupement ou encore ordres de service…

SUBCLIC vous offre une plateforme en ligne sécurisée, pour rédiger et signer électroniquement tous vos contrats et documents de chantier. Le tout centralisé par opération et mutualisé avec les partenaires de votre réseau.

Le savoir-faire de SUBCLIC :