SUNRAY - Batiweb

SUNRAY produit majeur comme maison préfabriquée, conteneur house, produits en acier, structure en acier préfabriqués, matériaux de construction et non des produits chimiques dangereux ont été formés, qui continuera à se développer en plus profond de profession et de renforcement de la marque.

Pour conteneur préfabriqués House, qui peuvent être largement utilisés dans le commerce, tourisme, de résidence et ainsi de suite. Conteneur de transport maisons peuvent être soit composé de conteneurs unique 20" ou 40′ de longueur, ou qui ont plusieurs conteneurs soudés ensemble pour créer une plus grande maison.

Pour structure en acier préfabriqués, est composé de matériel en acier de structure. La structure est essentiellement faite de profil d′acier et la plaque en acier, acier, acier poutres treillis de la colonne des artefacts tels que la soudure est nécessaire entre chaque composant ou les pièces, le boulon de connexion. Le poids est plus léger, la construction est simple avec l′installation à peu de temps.

Pour les matériaux de construction : nous prenons la conception et la qualité comme le coeur, nous sommes motivés par le matériau et le processus de recherche et développement, nous sommes l′international moyen et élevé fin one-stop fournisseur de solutions de projet qui prévoit l′intégration de conception originale, le génie de construction, de la sélection des matériaux et de l′achat, ensemble de la chambre de personnalisation, ameublement et de service après-vente pour les clients.

Pour les produits chimiques : Notre produit principalement de plus de 50 produits chimiques fins dans les catégories de mélange mixte de la série de polyuréthane, du savon et produits chimiques de détergent, additif alimentaire des produits chimiques ainsi que d′engrais. Notre équipe est toujours pleine de passion pour transporter notre mission : nous servir, nous construisons, vie heureuse.

Le savoir-faire de SUNRAY :