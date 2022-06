Les matériaux biosourcés répondent aux enjeux de développement durable en laissant une empreinte environnementale plus favorable, mais pas que. Bien sélectionnés, ils peuvent avoir un impact économique positif sur les territoires, car ces matières proviennent de ressources locales. Ils participent également à l’amélioration de la qualité de l’air de nos habitats et prolongent la durée de vie des bâtiments. C’est pour toutes ces raisons que BCI a choisies de proposer à ses clients, des matériaux biosourcés, pour compléter son offre d’isolation. Focus sur ces matériaux de demain et sur leurs avantages indéniables avec BCI.