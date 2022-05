Isolez vos vides sanitaires même inaccessibles grâce à l’intelligence artificielle

Pour isoler les vides sanitaires, Syneris s’équipe d’un robot haute technologie. Isoler un bâtiment ancien n’est pas une tâche aisée, surtout quand il faut opérer dans les vides sanitaires. Telle est la mission remplie par le Q-bot, robot d’intelligence artificielle anglais, que la marque Syneris propose dans son offre. Une évolution qui s’est étalée sur presque cinq ans, et qui a fait ses preuves, tant en termes d’efficacité que de sécurité sur chantier.

Connue pour diffuser par le biais d'un réseau de franchise ses solutions d’isolation en polyuréthane projeté pour les sols, les murs et les toitures, Syneris complète son offre en y incluant un robot intelligent.



Le Q-Bot, conçu par la société anglaise éponyme, a la particularité de pouvoir s’infiltrer dans les petits orifices (35 cm x 35 cm). Pratique pour isoler les vides sanitaires et sous faces de planchers. Il faut savoir qu’en Angleterre et particulièrement à Londres, vous avez toutes les maisons qui ont été construites aux siècles derniers, qui sont composés de planchers bois rez-de-chaussée, sans isolation.

L’intelligence artificielle pour plus d’efficacité et de sécurité.

Ressemblant à une voiture miniature radiocommandée, le Q-Bot peut circuler aisément sur les sols irréguliers des vides sanitaires. Plus particulièrement grâce à ses quatre roues motrices, équipées d’amortisseurs indépendants essieux pivotants à 180°C, le robot intelligent peut accéder par les grilles de ventilation. Il peut aussi s’introduire par l’intérieur de l’habitation si le plancher est équipé d’une trappe de visite.



Doté d’une caméra et de lasers, l’outil est capable de scanner et modéliser son environnement, voire de détecter et de mesurer le taux d’humidité (infiltrations, remontées par capillarité...) Des informations transmises au technicien qui le pilote et servant de repère pour la buse du robot, chargé de projeter l’isolant dans le vide sanitaire.

Ainsi, le robot peut isoler en un jour jusqu’à 120 m2 de plancher, alors que la surface moyenne des habitats en France est d’environ 100 m2. La solution I.A peut réduire jusqu’à 80% la perte de calories tout en diminuant l’infiltration d’air.



Sa capacité d’atteindre et d’isoler autant de recoins autrefois inaccessibles, en si peu temps, a fait ses preuves sur les chantiers exécutés par Syneris. Mais au-delà des performances techniques, cette technologie d’intelligence artificielle représente un enjeu de sécurité pour les applicateurs, qui ne doivent pas s’aventurer dans espaces limités à 1m de hauteur.



Face à la reprise fulgurante de la construction, avec notamment une explosion des rénovations en 2021, on peut se douter que l’isolation robotisée proposée par Syneris peut séduire. D’autant que ce type de travaux est éligible aux primes environnementales, comme MaPrimeRénov’.

Petit bémol cependant : les aides ont tendance à baisser sur les postes d’isolation, en particulier du côté des CEE. Une situation pénalisante, car le rendement en m2/ heure du Q-Bot est inférieure à une opération réalisée à la main, elle est donc obligatoirement plus onéreuse pour le maître d’ouvrage.

Mais en ce qui concerne les dépenses de l’État, Syneris a l’habitude que ce soit assez cyclique. Un cycle avec de très belles primes vient de se terminer avec la fin du "coup de pouce isolation" en décembre 2021. Les dépenses liées au Covid ont pesé sur les budgets disponibles. On sait très bien que c’est en fonction des budgets qui peuvent être alloués, que les taux de prises en charge pour les travaux d'isolation sont calculés. Mais d’ici quelques temps, ça reviendra et ça relancera les chantiers de réhabilitation thermique.