SYRIUS SOLAR INDUSTRY - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SYRIUS SOLAR INDUSTRY », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Syrius Solar Industry, c’est plus de 30 ans d’expérience dans l’énergie solaire, combinée au dynamisme d’une entreprise en forte croissance.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nos équipes dédiées d’ingénieurs et de techniciens mettent tout en œuvre pour vous apporter des solutions sur-mesure clés en main depuis la conception de votre projet, jusqu’à la livraison et l’assistance, avec l’assurance de bénéficier de produits de qualité fabriqués dans nos usines.

Présent sur 4 continents, Syrius dispose à la fois d’un rayonnement global et d’une empreinte locale forte à travers ses filiales et son réseau de distributeurs partenaires.

Le siège social du Groupe Syrius est basé dans le sud de la France.

Le Groupe a créé 7 filiales afin de mieux servir ses clients avec une empreinte locale de proximité dans des marchés en plein essor :

la filiale de La Réunion a été créée en 2014, son site de production et ses bureaux sont implantés à Saint Louis,

la filiale de Nouvelle Calédonie a été créée en 2017, son site de production et ses bureaux sont implantés à Dumbéa.

la filiale de Guadeloupe a été créée en juillet 2019, ses bureaux sont implantés à Baie-Mahault.

la filiale de Polynésie Française a été créée en octobre 2019, ses bureaux sont implantés à Papeete.

la filiale du Maroc a été créée fin 2019, son dépôt est implanté à Mohammedia.

la filiale d’Espagne a été créée en septembre 2020, ses bureaux sont implantés à Séville.

la filiale de La Martinique a été créée fin 2020, son site de production et ses bureaux sont implantés à Fort-de-France.

Le savoir-faire de Syrius Solar Industry :

CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL

Climat Chaud / Tropical

CESI pour le marché européen / Climat tempéré

Système Solaire Combiné

INSTALLATION EN COLLECTIF

Logement Collectif

Secteur Tertiaire

COMPOSANTS