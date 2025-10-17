SYRIUS SOLAR INDUSTRY - Batiweb

ConnexionS'abonner
SYRIUS SOLAR INDUSTRY

15 rue du Perpignan - ZAC Descartes
34880 Lavérune
France
Site web de la marque

Syrius Solar Industry, c’est plus de 30 ans d’expérience dans l’énergie solaire, combinée au dynamisme d’une entreprise en forte croissance.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nos équipes dédiées d’ingénieurs et de techniciens mettent tout en œuvre pour vous apporter des solutions sur-mesure clés en main depuis la conception de votre projet, jusqu’à la livraison et l’assistance, avec l’assurance de bénéficier de produits de qualité fabriqués dans nos usines.

Présent sur 4 continents, Syrius dispose à la fois d’un rayonnement global et d’une empreinte locale forte à travers ses filiales et son réseau de distributeurs partenaires.

Le siège social du Groupe Syrius est basé dans le sud de la France.

Le Groupe a créé 7 filiales afin de mieux servir ses clients avec une empreinte locale de proximité dans des marchés en plein essor :

  • la filiale de La Réunion a été créée en 2014, son site de production et ses bureaux sont implantés à Saint Louis,
  • la filiale de Nouvelle Calédonie a été créée en 2017, son site de production et ses bureaux sont implantés à Dumbéa.
  • la filiale de Guadeloupe a été créée en juillet 2019, ses bureaux sont implantés à Baie-Mahault.
  • la filiale de Polynésie Française a été créée en octobre 2019, ses bureaux sont implantés à Papeete.
  • la filiale du Maroc a été créée fin 2019, son dépôt est implanté à Mohammedia.
  • la filiale d’Espagne a été créée en septembre 2020, ses bureaux sont implantés à Séville.
  • la filiale de La Martinique a été créée fin 2020, son site de production et ses bureaux sont implantés à Fort-de-France.

Le savoir-faire de Syrius Solar Industry

CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL

  • Climat Chaud / Tropical
  • CESI pour le marché européen / Climat tempéré
  • Système Solaire Combiné

INSTALLATION EN COLLECTIF

  • Logement Collectif
  • Secteur Tertiaire

COMPOSANTS

  • Les Capteurs
  • Absorbeurs soudés au laser
  • Supports de capteurs
  • Les Ballons
  • Les Régulateurs & Stations Solaires
