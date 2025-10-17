Pour obtenir une information de la part de la marque « T&G France », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

T&G est un réseau d’agences européen (France, Belgique, Espagne) de fourniture de solutions destinées aux matériaux en bois, métal, verre, plastique, composite, cuir, sous toutes leurs formes.

Son offre s’étend des solutions de préservation aux finitions, aussi bien aux propriétés traitantes (pour les agences belge et espagnole), décoratives que protectrices (agressions climatiques, feu...), ainsi qu’aux matériels et outillages de préparation et d’application sur les matériaux (matériels abrasifs, colles, pinceaux, pulvérisateurs, équipements de protection individuelle...).

Le savoir-faire de T&G France :