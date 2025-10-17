T&G France
33290 Blanquefort
France
T&G est un réseau d’agences européen (France, Belgique, Espagne) de fourniture de solutions destinées aux matériaux en bois, métal, verre, plastique, composite, cuir, sous toutes leurs formes.
Son offre s’étend des solutions de préservation aux finitions, aussi bien aux propriétés traitantes (pour les agences belge et espagnole), décoratives que protectrices (agressions climatiques, feu...), ainsi qu’aux matériels et outillages de préparation et d’application sur les matériaux (matériels abrasifs, colles, pinceaux, pulvérisateurs, équipements de protection individuelle...).
Le savoir-faire de T&G France :
- Notre solution couleurs avec la gamme color'lineo
- Notre solution Bois pour faire durer et embellir les matériaux en bois
- Notre solution R'lineo pour réaliser des résines de glaçages de hautes dureté et brillance
- Notre solution B'lineo pour protéger et décorer le bois et ses dérivés
- Notre solution M'lineo pour proteger et décorer les supports métalliques