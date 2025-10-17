TAMILUZ - Batiweb

ConnexionS'abonner
TAMILUZ

Carrer de Basilea, 4
08210 Barberà del Vallès, Barcelona,
Espagne
TAMILUZ propose une large gamme de solutions de protection solaire pour les bâtiments et les façades en aluminium, bois et HPL.

Des solutions sur mesure pour l'installation de volets, de persiennes, de persiennes, de brise-soleil, de volets, de brise-soleil et de parasols, avec des systèmes de lamelles en aluminium fabriqués dans des formes forgeables et fixes.

TAMILUZ vise l’excellence dans la qualité des systèmes qu’elle fabrique. Dans ce but nous prêtons une attention particulière à tous les processus de production de nos systèmes de persiennes, volets persienne, volets persiennes, brise-soleil, brise-vues et pare-soleils…

La sélection des meilleurs matériaux pour fabriquer nos lames orientables et nos lames fixes, constitue le point central dans notre processus de production.

La conception et la fabrication des composants de tous nos systèmes de protection solaire, ainsi que la propre fabrication de persiennes, de volets persienne, de volets persiennes, etc. sont soumis à de rigoureux contrôles de qualité conformément aux lignes directrices de la norme ISO-9001.

La durabilité et la résistance des finitions de nos produits sont garantis avec de procédés de laqué et d’anodisé conformément aux labels de qualité européens.

Notre engagement de qualité se traduit par la proposition de systèmes durables qui apportent aussi des économies d’énergie non seulement dans leur application mais aussi pendant leur stade de production.

Le savoir-faire de TAMILUZ:

  • Persiennes contemporaines
  • Brise-vues
  • Brise-soleil 
