TECFI - Batiweb

TECFI est une société italienne fondée en 1997 et spécialisée dans la conception, la production, la promotion et la vente de systèmes de fixation.

En quelques années, TECFI a réussi à créer des avantages concurrentiels incontestés, basés sur des brevets et des certifications de produits exclusives, position occupée par très peu d'acteurs sur le marché.

Doté d'une structure logistique solide, d'un réseau commercial dense, d'une capacité de production adéquate et contrôlée pour garantir le haut niveau de service offert, d'un laboratoire ultramoderne doté des meilleures machines certifiées SIT pour les tests mécaniques, métallurgiques et destructifs et de la corrosion, des compétences créées dans deux des meilleurs instituts polytechniques italiens et dans d’autres facultés économiques et humanistes, TECFI SPA aujourd'hui, c'est un terrain d'entraînement pour les jeunes étudiants de premier cycle qui font ensuite partie du personnel.

Dans le sens de la qualité totale, TECFI a obtenu pendant dix ans et maintenu avec la plus haute performance la certification de son système qualité d'entreprise conformément à la législation ISO 9001:2015. La certification environnementale selon la législation ISO 14001:2015.

Le savoir-faire de TECFI :

SYSTÈMES POUR FIXATIONS pour