TECHNOBAT - Batiweb

La société TECHNOBAT a été créée en 1999, elle s’est positionnée dans le secteur du bâtiment intégrant de nouvelles idées à travers ses produits.

TECHNOBAT dévoilait sur le marché tunisien deux lignes de produits, parquets & portes, harmonieuses ornées de créativité de praticité et de design.

Elle élaborait des partenariats avec les meilleurs professionnels du secteur en Europe :

Eclisse fabricant de système et mécanisme de portes coulissantes ne cesse de perfectionner son concept et de maintenir la meilleure qualité.

Effebiquattro marque aux lettres de noblesse ; son savoir-faire est de produire des portes d’intérieur chic.

Gardesa-Italie avec son nouveau slogan « belleza Impenetrabilie » a su exprimer sa façon de combiner style et sécurité pour concevoir une porte blindée.

Toujours leader dans son domaine Quick-Step continue à enrichir sa gamme de parquet et à créer la tendance dans son secteur.

TECHNOBAT formait rigoureusement des techniciens et des équipes de pose afin d’accentuer la pertinence des produits qu’elle représente et de satisfaire au mieux les attentes de sa clientèle. Elle a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour exceller dans son service et remporter un succès bien mérité dans son domaine.

Soucieuse d’accueillir sa clientèle dans une ambiance enviable TECHNOBAT aménageait, d’une façon coquète et commode, ses show-rooms dans des emplacements les plus appropriés.

Le savoir-faire de TECHNOBAT :