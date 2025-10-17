TECHNOLOGIES ET HABITATS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « TECHNOLOGIES ET HABITATS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Parce que nous croyons qu’un avenir enthousiasmant passe par une construction plus respectueuse de notre planète et plus en phase avec les nouvelles aspirations sociales, nous pensons qu’il faut réinventer le monde de la construction (le Bâtiment est en effet le seul secteur d’activité qui n’a pas gagné en productivité ces 20 dernières années !).

Pour faire face aux besoins urgents de logements accessibles au plus grand nombre sans piller les ressources de la planète, nous avons pensé et créé Process INTEGRA : la solution optimale pour une construction réinventée, au service de la promotion privée et du logement social :

Des habitats très bas carbone, haute qualité, réalisés sans eau et sans déchet,

Un modèle économique et social avancé qui contribue à la réindustrialisation des territoires,

Une accessibilité économique ultra performante grâce à l’industrialisation de 90% des opérations, ceci tout en apportant une grande flexibilité dans la conception pour les architectes.

Ce modèle de « construction de demain », nous le déployons avec nos clients bailleurs et promoteurs dès aujourd’hui, pour contribuer à un avenir meilleur pour tous !

Le savoir-faire de TECHNOLOGIES ET HABITATS :