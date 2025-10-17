TECNOSTRUTTURE - Batiweb

TECNOSTRUTTURE
30020 Noventa di Piave
Italie
Depuis 1983, TECNOSTRUTTURE se profile comme fabricant pour éléments préfabriqués en acier-béton.
Des engagements continus en recherche et développement ont conduit à la création de systèmes innovants pour la construction de structures verticales et horizontales et pour répondre à des demandes particulières.
New Performance System est constitué de poutres et de poteaux mixtes acier-béton, produits avec jusqu'à 99 % d'acier recyclé et soumis à une évaluation du cycle de vie.
NPS® contribue à réduire l'impact environnemental de l’ouvrage dans toutes les phases de son cycle de vie mais aussi à obtenir des crédits LEED.
Fabriqués dans l'usine, les éléments sont assemblés sur place ce qui réduit de 90% l'utilisation de coffrages et étayement.
Avec le NPS®, les temps de chantier sont réduits d'au moins 40%.
Nous avons développé un assortiment d’éléments préfabriqués NPS® poteau-poutre-plancher en béton-acier pour chaque domaine d'application. Découvrez celui qui convient le mieux à votre projet.
Nos experts sont à votre disposition pour vous expliquer dans le détail les avantages et les caractéristiques chacune des solutions NPS®.
Le savoir-faire de TECNOSTRUTTURE:
- Produits NPS®
- Plancher Airfloor™