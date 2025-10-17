TEKNO POINT ITALIA SRL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « TEKNO POINT ITALIA SRL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la climatisation, du chauffage et de la ventilation !

La présence directe dans toute l'Italie est garantie par la force de vente, un réseau d'installateurs professionnels, des meilleurs détaillants de produits de plomberie et matériel de chauffage et de centres de services. Un tel Tekno Point permet capillarité d'assurer un excellent service, caractérisé par avant et après vente fiable et en temps opportun l'assistance.

La marque européenne Tekno Point renferme ce qui est la " personnalité " de l'entreprise et représente la base sur laquelle il fonde sa stratégie.

Une forte vocation pour l'innovation et la réalisation de produits technologiquement avancés, ainsi qu'un modèle de distribution qui améliore le chiffre d'installateur professionnel qui interlocuteur privilégié à l'utilisateur.

La mission de la société est de promouvoir une croissance durable grâce à la création d'un "Circuit Pro dans le confort" technologies, unis par une vision commune, permettra Tekno Point de devenir la référence sur le marché, qui se distingue par le professionnalisme et la compétence de son réseau.

L'enthousiasme, le professionnalisme, la qualité et la responsabilité: ce sont les valeurs centrales de Tekno Point et les principes de son fondateur. Des mots simples, mais l'expression d'une conviction profonde fondée sur le respect des individus dans les relations commerciales, l'éthique de travail, la transparence dans le fonctionnement et la fidélité des engagements pris sur son territoire.

