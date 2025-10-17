TELECO - Batiweb

ConnexionS'abonner
TELECO

10 Rue Fulgencio Gimenez
69120 Vaulx-en-Velin
France
TELECO : Société italienne créée en 1996, propose des systèmes complets pour contrôler via radio, des systèmes d’automatisation, des éclairages et des charges, dans des bâtiments résidentiels et commerciaux, en intérieur et en extérieur, à partir d’une unique commande, de Smartphones et de Tablettes.

La société commercialise ses produits dans plus de 40 pays, sur 5 continents et compte aussi sur la présence directe de 4 filiales, en France, en Allemagne, en Belgique et en Australie.

Un seul et unique système de contrôle, associé à une ligne d'éclairage LED au design discret, parfait pour tout type d'environnement.

La centralisation des activités de recherche et de développement, de conception, de production et de test garantit une ligne de produits conçue pour faciliter le travail des professionnels et répondre rapidement aux exigences du marché.

Le savoir-faire de TELECO :

  • Commandes
  • Contrôle
  • Eclairages
  • Kit
  • Accessoires
