TELECO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « TELECO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

TELECO : Société italienne créée en 1996, propose des systèmes complets pour contrôler via radio, des systèmes d’automatisation, des éclairages et des charges, dans des bâtiments résidentiels et commerciaux, en intérieur et en extérieur, à partir d’une unique commande, de Smartphones et de Tablettes.

La société commercialise ses produits dans plus de 40 pays, sur 5 continents et compte aussi sur la présence directe de 4 filiales, en France, en Allemagne, en Belgique et en Australie.

Un seul et unique système de contrôle, associé à une ligne d'éclairage LED au design discret, parfait pour tout type d'environnement.

La centralisation des activités de recherche et de développement, de conception, de production et de test garantit une ligne de produits conçue pour faciliter le travail des professionnels et répondre rapidement aux exigences du marché.

Le savoir-faire de TELECO :