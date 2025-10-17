TESERIS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « TESERIS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

TESERIS est la plus grande usine de la Péninsule Ibérique destinée à la production de pierres décoratives naturelles pour les jardins publics et privés, en marbre et autres types de pierres et de minéraux.

Nos bureaux et notre centre de production sont situés à l’Algueña (Alicante), où se trouve la plus grande industrie du marbre en Espagne. Pour sa part, l’entrepôt logistique est situé à Elche (Alicante), une ville avec un grand patrimoine naturel et culturel, une ville touristique mais aussi industrielle qui a compté de grandes entreprises.

Chez TESERIS, nous concevons et assemblons nos propres machines dans le but de diversifier notre offre et satisfaire les demandes très variées de nos clients.

C’est un élément clef qui nous distingue de nos concurrents. Nos lignes de fabrication ont une capacité annuelle de 100,000 tonnes et pouvons répondre aisément à des commandes volumineuses.

La politique de qualité de notre entreprise, toujours attentive aux demandes et aux suggestions du client, couvre l’ensemble de nos activités :

Sélection rigoureuse des matériaux

Choix optimal du packaging

Supervision du transport jusqu’à destination

Nous recherchons de nouveaux matériaux, originaux et innovants tout en essayant de recycler le maximum de pierres dans le but de préserver l’environnement.

Au fil des ans, nous avons acquis une expertise des matériaux et construit un réseau de relations avec d’autres carrières. Nous connaissons également les canaux d’importation pour d’autres matériaux géologiques.

Nos clients nous demandent souvent un produit particulier que nous n’offrons pas dans notre catalogue. Face à ces besoins, chez TESERIS nous mettons à votre disposition nos connaissances du marché pour satisfaire votre demande. N’hésitez pas à nous consulter dans une situation similaire, nous serons heureux de vous aider.

TESERIS dispose d’un service de transport performant à l’échelle nationale. Pour les livraisons à l’export, un partenariat avec des transporteurs offre ces mêmes principes de rapidité et de sécurité.

Le savoir-faire de TESERIS :