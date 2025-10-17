THERMOLAB - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « THERMOLAB », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

THERMOLAB, est une société française spécialisée dans la fabrication de machines biomasse. C’est l’association d’une équipe technique avec plus de 17 ans d’expérience dans la conception de chaudière et d’un réseau de distribution de renommé international.

L’expérience du terrain, du marché ainsi que ces avancées technologiques font de THERMOLAB un acteur incontournable de la transition énergétique.

En recherche d’évolution technologique constante, nos équipes vous proposent une large gamme de produits à usage domestique et industriel.

Notre équipe procède au contrôle de la qualité pour vous offrir les meilleures prestations et garanties de sécurité.

THERMOLAB vous fournit des machines fiables testées dans des situations extrêmes.

Le savoir-faire de THERMOLAB :