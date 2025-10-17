THERMOLAB - Batiweb

THERMOLAB
69120 Vaulx-en-Velin
France
THERMOLAB, est une société française spécialisée dans la fabrication de machines biomasse. C’est l’association d’une équipe technique avec plus de 17 ans d’expérience dans la conception de chaudière et d’un réseau de distribution de renommé international.
L’expérience du terrain, du marché ainsi que ces avancées technologiques font de THERMOLAB un acteur incontournable de la transition énergétique.
En recherche d’évolution technologique constante, nos équipes vous proposent une large gamme de produits à usage domestique et industriel.
Notre équipe procède au contrôle de la qualité pour vous offrir les meilleures prestations et garanties de sécurité.
THERMOLAB vous fournit des machines fiables testées dans des situations extrêmes.
Le savoir-faire de THERMOLAB:
- CHAUDIÈRE À BOIS BÛCHE 24 À 120KW
- CHAUDIÈRE GRANULÉS DE BOIS ORUS PRESTIGE
- CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS ERA VULCANO
- CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS ELIOS
- CHAUDIÈRE GRANULÉ GAMME COMPACT
- INSERT À GRANULÉS 10KW
- POÊLE À GRANULÉS CANALISABLE SARDES 22KW
- CHAUDIÈRE POLYCOMBUSTIBLES ATENA