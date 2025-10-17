ConnexionS'abonner
Fermer
THERMOLAB - Batiweb

THERMOLAB

39 Av. Georges Rouge
69120 Vaulx-en-Velin
France
Site web de la marque

THERMOLAB, est une société française spécialisée dans la fabrication de machines biomasse. C’est l’association d’une équipe technique avec plus de 17 ans d’expérience dans la conception de chaudière et d’un réseau de distribution de renommé international.

L’expérience du terrain, du marché ainsi que ces avancées technologiques font de THERMOLAB un acteur incontournable de la transition énergétique.

En recherche d’évolution technologique constante, nos équipes vous proposent une large gamme de produits à usage domestique et industriel.

Notre équipe procède au contrôle de la qualité pour vous offrir les meilleures prestations et garanties de sécurité.

THERMOLAB vous fournit des machines fiables testées dans des situations extrêmes.

Le savoir-faire de THERMOLAB

  • CHAUDIÈRE À BOIS BÛCHE 24 À 120KW
  • CHAUDIÈRE GRANULÉS DE BOIS ORUS PRESTIGE
  • CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS ERA VULCANO
  • CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS ELIOS
  • CHAUDIÈRE GRANULÉ GAMME COMPACT
  • INSERT À GRANULÉS 10KW
  • POÊLE À GRANULÉS CANALISABLE SARDES 22KW
  • CHAUDIÈRE POLYCOMBUSTIBLES ATENA
     
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.