TOPSPIN POWERTOOLS BV - GRABO - Batiweb

TOPSPIN POWERTOOLS BV - GRABO

1316 rue Augustin Blanchet
38690 Colombe
France
Une innovation mondiale ! GRABO est la première ventouse électro-portative qui adhère à pratiquement toutes les surfaces : carrelage, pierre, tôle, bois, panneau mélaminé, etc. Sa puissance maximum de levage est de 120 kg (selon la matière).

GRABO s’adapte aux surfaces qui ne sont pas tout à fait planes : bois brut, pierre naturelle, carrelage ou tôle légèrement ondulés. GRABO peut également soulever, déplacer ou installer des appareils électro-ménagers : réfrigérateur, machine à laver, etc.

GRABO est un nouveau produit breveté et développé par Nemo Power Tools, société américaine spécialisée dans l'outillage électro-portatif étanche.

Il s'agit de l'innovation la plus révolutionnaire dans l'industrie de l'outillage depuis l'invention de la perceuse sans fil.

La GRABO est déjà un best-seller chez les grossistes en outils et matériaux de construction du monde entier. La GRABO est conçue pour les poseurs de revêtements de sol, les carreleurs, les déménageurs, les vitriers, les constructeurs d'intérieur, les installateurs et de nombreux autres professionnels.

Nos amis de la NASA envisagent déjà une utilisation future de la GRABO au sein de la station spatiale internationale !

Le savoir-faire de TOPSPIN POWERTOOLS BV :

  • GRABO
  • GRABO Pro-lifter 20
  • Pièces et accessoires 
