TRIANON ECHANGEUR - Batiweb

Depuis 35 ans, TRIANON ECHANGEUR vous offre son expertise dans le domaine des échangeurs thermiques Air-Fluide, Fluide-Fluide, Air-Air et dans la récupération de chaleur.

Nous réalisons en Europe vos produits sur mesure grâce à une étude technique personnalisée dans un délai court.

Fournisseur de batterie eau froide, batterie eau chaude, batterie à détente directe ou tout inox, nous fournissons nombreux fabricants de CTA et assurons le remplacement à l’identique des échangeurs dans le cadre de la maintenance.

Notre savoir faire en dimensionnement des échangeurs thermiques et notre large gamme de produits, nous permettent d’apporter des solutions pour des conditions d’utilisations particulières et de pouvoir répondre à des cahiers des charges complexes (navale, nucléaire, chimie…).

Nous fournissons également des échangeurs à plaques et joints adaptés à un grand nombre d’industries.

Le savoir-faire de TRIANON ECHANGEUR :