TRIANON ECHANGEUR - Batiweb

TRIANON ECHANGEUR
78000 Versailles
France
Depuis 35 ans, TRIANON ECHANGEUR vous offre son expertise dans le domaine des échangeurs thermiques Air-Fluide, Fluide-Fluide, Air-Air et dans la récupération de chaleur.
Nous réalisons en Europe vos produits sur mesure grâce à une étude technique personnalisée dans un délai court.
Fournisseur de batterie eau froide, batterie eau chaude, batterie à détente directe ou tout inox, nous fournissons nombreux fabricants de CTA et assurons le remplacement à l’identique des échangeurs dans le cadre de la maintenance.
Notre savoir faire en dimensionnement des échangeurs thermiques et notre large gamme de produits, nous permettent d’apporter des solutions pour des conditions d’utilisations particulières et de pouvoir répondre à des cahiers des charges complexes (navale, nucléaire, chimie…).
Nous fournissons également des échangeurs à plaques et joints adaptés à un grand nombre d’industries.
Le savoir-faire de TRIANON ECHANGEUR :
- Récupérateur de chaleur à plaques hautes températures
- Récupérateur de chaleur à plaques à contre courant
- Récupérateurs de chaleur plastiques pour ambiance acide
- Récupérateur de chaleur à plaques à très hautes températures
- Récupérateur de chaleur et d’humidité à membrane à contre courant
- Récupérateurs à courant croisé
- Récupérateur Industriel Fumée Tubulaire
- Batterie de Récupération
- Caloduc
- Échangeur thermique de chaleur tubes à ailettes / Batteries eau chaude et batteries eau froide
- Échangeurs à plaques et joints démontables sur mesure
- Registres / Accessoires
- Séparateurs de gouttes
- Récupération de chaleur
