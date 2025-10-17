Pour obtenir une information de la part de la marque « U.F.T.M », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

L’UFTM (UNION FRANÇAISE DES TAPIS ET MOQUETTES) Réunit les acteurs de la filière revêtements de sol textiles et défend les intérêts de la moquette.

Informer, communiquer et promouvoir sont les ambitions de l’U.F.T.M, qui regroupe les principaux fabricants de moquette Européens.

L’Union Française de Tapis et Moquettes (U.F.T.M) défend les intérêts de l’industrie de la moquette et des revêtements de sol textiles en général.

Via ses membres, l’U.F.T.M représente 90% du marché français des moquettes tuftées en dalles et lès et des moquettes traditionnelles.

Elle regroupe aujourd’hui une trentaine d’adhérents parmi lesquels les fabricants les plus prestigieux et des représentants de l’ensemble de la filière.

Les missions de l’U.F.T.M :

Réunir & Fédérer :

Fabricants, Fournisseurs, Distributeurs, Professionnels de l’entretien, Professionnels de la pose, Echantillonneurs, Professionnels du recyclage, Transporteurs, Se coordonner à l’échelle de l’EU.

Défendre & Former :

Allergies ‐ acariens, Normes et réglementations, les attributs produits (environnement, entretien/nettoyage, mise en œuvre)

Promouvoir :

Rajeunir l’image, Convaincre/inculquer les atouts de la moquette (Design/décoration, Confort, Acoustique, Performance, Qualité de l’air, Développement durable),

Développer des solutions collectives (Optimum, Filières de traitement des produits en fin de vie, Recyclage des matières utilisées)

Cibler & Influencer :

Lobbying (Pouvoirs publics, Politiques, Associations d’architectes, Métiers du Design, Instances internationales)

Les métiers de la santé

Les grands promoteurs immobiliers et UF

Les réseaux de distribution

Le consommateur



Alors retrouvez-nous vite sur : https://moquette-uftm.com/