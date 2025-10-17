Pour obtenir une information de la part de la marque « UNITECNIC », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Spécialiste de la Gestion des Accès, UNITECNIC développe des solutions permettant de contrôler les accès dans le monde tertiaire et professionnel, et plus généralement de supprimer les problématiques liées à la gestion des clés.

Son bureau d'études intégré et pluridisciplinaire constitue un véritable pôle de compétences dans les domaines associant la MÉCANIQUE, L'ÉLECTRONIQUE et les AUTOMATISMES DE BATIMENT.

UNITECNIC est certifiée ISO 9001 pour les activités de conception, fabrication, vente, installation et maintenance de serrures et de solutions d'accès.