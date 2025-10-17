ConnexionS'abonner
UNITECNIC

RUE FELIX MOTHIRON
94140 ALFORTVILLE
France
Spécialiste de la Gestion des Accès, UNITECNIC développe des solutions permettant de contrôler les accès dans le monde tertiaire et professionnel, et plus généralement de supprimer les problématiques liées à la gestion des clés.
Son bureau d'études intégré et pluridisciplinaire constitue un véritable pôle de compétences dans les domaines associant la MÉCANIQUE, L'ÉLECTRONIQUE et les AUTOMATISMES DE BATIMENT.
UNITECNIC est certifiée ISO 9001 pour les activités de conception, fabrication, vente, installation et maintenance de serrures et de solutions d'accès.

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
