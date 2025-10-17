ConnexionS'abonner
Fermer
VEHIKIT.FR - Batiweb

VEHIKIT.FR

994 route de Lyon
38540 VALENCIN
France
Site web de la marque

VehiKit.fr est la boutique en ligne par excellence, où vous trouvez tout pour le véhicule utilitaire.

Notre boutique en ligne offre la plus large gamme d'équipements utilitaires du marché et propose par exemple des kits d'habillage bois ou polypropylène, des galeries, des barres de toit, des barres de protection latérales, du matériel de rangement, des aménagements, des serrures antivol, des grilles anti-effraction et plus de 2500 autres références.

Commandez de façon transparente et simple. Grâce à son expérience sur le marché Européen et Français, notre société est en mesure de proposer les produits adaptés à vos besoins aux meilleurs prix.

Notre première boutique en ligne a été créée en 2012 aux Pays-Bas. VehiKit.fr est une marque de BusinBedrijf, société sœur de Van den Born Carrosserie, une entreprise familiale fondée en 1882.

Van den Born Carrosserie est un des plus grands carrossiers constructeurs sur le marché Néerlandais. Annuellement, 1000 à 1200 véhicules utilitaires sont construits et transformées à Waalwijk.

Grâce à cette longue expérience du marché de l'utilitaire, notre groupe maîtrise parfaitement son marché et dispose des meilleurs produits aux meilleurs prix.
Nos produits sont pratiquement tous fabriqués dans l'Union Européenne (France, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne,...).

Le savoir-faire de Vehikit.fr

  • Aménagements utilitaire
  • Kits d’habillage
  • Antivols de porte
  • Housses de sièges 
  • Cloison de séparation
  • Galeries de toit
  • Barres de toit
  • Fixe-echelles
  • Kits de balisage
  • …..
     

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.