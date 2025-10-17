Pour obtenir une information de la part de la marque « VEHIKIT.FR », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

VehiKit.fr est la boutique en ligne par excellence, où vous trouvez tout pour le véhicule utilitaire.

Notre boutique en ligne offre la plus large gamme d'équipements utilitaires du marché et propose par exemple des kits d'habillage bois ou polypropylène, des galeries, des barres de toit, des barres de protection latérales, du matériel de rangement, des aménagements, des serrures antivol, des grilles anti-effraction et plus de 2500 autres références.

Commandez de façon transparente et simple. Grâce à son expérience sur le marché Européen et Français, notre société est en mesure de proposer les produits adaptés à vos besoins aux meilleurs prix.

Notre première boutique en ligne a été créée en 2012 aux Pays-Bas. VehiKit.fr est une marque de BusinBedrijf, société sœur de Van den Born Carrosserie, une entreprise familiale fondée en 1882.

Van den Born Carrosserie est un des plus grands carrossiers constructeurs sur le marché Néerlandais. Annuellement, 1000 à 1200 véhicules utilitaires sont construits et transformées à Waalwijk.

Grâce à cette longue expérience du marché de l'utilitaire, notre groupe maîtrise parfaitement son marché et dispose des meilleurs produits aux meilleurs prix.

Nos produits sont pratiquement tous fabriqués dans l'Union Européenne (France, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne,...).

Le savoir-faire de Vehikit.fr :