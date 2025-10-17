VELA VEB FRANCE LOVATO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « VELA VEB FRANCE LOVATO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

VELA VEB FRANCE est une société par actions simplifiée au capital d’un million d’euros qui construit et reconstruit des machines-outils de la seconde transformation du bois.

Créée en 1981, c’est à Perrigny, dans le Jura, au sein d’un bâtiment de 4 000 m² regroupant un hall d’exposition de vente de matériel et d’un atelier de construction et de reconstruction des machines.

Société familiale avec les deux dirigeants Yvon LOVATO et Laurent LOVATO et une dizaine de personnes.

Aujourd’hui pour faire face à la concurrence des pays étrangers au niveau des exportations, l’entreprise VELA VEB FRANCE a choisi d’opérer une restructuration.

Aujourd’hui c’est à Lons Le Saunier, dans le Jura, au sein d’un bâtiment de 15 000 m² où sont exposées des machines classiques, intermédiaires et spéciales.

L’atelier est situé à 85kms de Besancon, 100 kms de Dijon, 150 kms de Lyon, et de Geneve, et à 420 kms de Paris.

Ce Centre européen de la machine à bois d’occasion est un véritable atout pour Lovato, habitué à travailler avec des entreprises du monde entier.

En effet, le commerce de machines-outils à bois d’occasion oblige les dirigeants de cette société à se déplacer non seulement sur les foires et salons français, mais également à l’international pour toujours être au plus proche de leurs fournisseurs et de leurs clients.

Le savoir-faire de VELA VEB France :