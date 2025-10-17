Pour obtenir une information de la part de la marque « VERRISSIMA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Spécialisée aujourd’hui dans le verre plat, VERRISSIMA est la seule miroiterie du ¼ nord-est de l’hexagone à en maîtriser toutes les techniques de transformation : découpe, façonnage, perçage, collage, sablage, gravure, colorisation, argenture, impression numérique.

Depuis sa création en 1923, VERRISSIMA donne au verre ses lettres de noblesse. Cette expertise a été récompensée en Moselle par le 1er prix des métiers d’Art et par le Grand Prix de l’Artisanat du Conseil Général.

Le site de VERRISSIMA est implanté précisément là où se trouvait autrefois le berceau de la fabrication européenne du cristal, dans cette belle région d’Alsace-Lorraine, entre Metz et Strasbourg.

Cette maîtrise permet à VERRISSIMA de se positionner comme fournisseur privilégié de vitrages décoratifs et vitraux pour les leaders français dans le domaine des fenêtres, des portes d’entrée et des cuisines.

VERRISSIMA vous propose deux grandes lignes de produits allant du particulier au professionnel.

VERRISSIMA habitat : Vitrerie, Miroiterie, Vitraux

VERRISSIMA Industries : Portes, vitrages, Vitraux

Dans chaque domaine, protection, isolation et décoration, VERRISSIMA vous propose son « savoir-verre » né du jeu de L’Art et de la Matière.

Le savoir-faire de VERRISSIMA :