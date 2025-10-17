ConnexionS'abonner
VERRISSIMA

111 Rue d'Ingwiller
57620 GOETZENBRUCK
France
Site web de la marque

Spécialisée aujourd’hui dans le verre plat, VERRISSIMA est la seule miroiterie du ¼ nord-est de l’hexagone à en maîtriser toutes les techniques de transformation : découpe, façonnage, perçage, collage, sablage, gravure, colorisation, argenture, impression numérique.

Depuis sa création en 1923, VERRISSIMA donne au verre ses lettres de noblesse. Cette expertise a été récompensée en Moselle par le 1er prix des métiers d’Art et par le Grand Prix de l’Artisanat du Conseil Général.

Le site de VERRISSIMA est implanté précisément là où se trouvait autrefois le berceau de la fabrication européenne du cristal, dans cette belle région d’Alsace-Lorraine, entre Metz et Strasbourg.

Cette maîtrise permet à VERRISSIMA de se positionner comme fournisseur privilégié de vitrages décoratifs et vitraux pour les leaders français dans le domaine des fenêtres, des portes d’entrée et des cuisines.

VERRISSIMA vous propose deux grandes lignes de produits allant du particulier au professionnel.

VERRISSIMA habitat : Vitrerie, Miroiterie, Vitraux
VERRISSIMA Industries : Portes, vitrages, Vitraux

Dans chaque domaine, protection, isolation et décoration, VERRISSIMA vous propose son « savoir-verre » né du jeu de L’Art et de la Matière.

Le savoir-faire de VERRISSIMA

  • Savoir verre (découpe, façonnage, perçage …)
  • Fenêtres (simple, double, triple vitrage, bris de glace, croisillons croisés …)
  • Portes en verre (porte de douches, de placard, porte intérieur securit …)
  • Cuisine (plans vasques, tablettes, crédence…)
  • Décoration (marche d’escalier, garde-corps, dalles de sol …)
  • Salle de bains (porte de douches, paroi de baignoire, dalles de sol…)
  • Vitraux (restauration et création)
     
