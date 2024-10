VESTACK - Batiweb

VESTACK a été fondée par trois anciens d’Unibail-Rodamco-Westfield, Sketchfab et McKinsey. Les fondateurs sont entourés d’une équipe de premier plan, combinant des expériences en économie circulaire, industrialisation, construction, promotion immobilière, et développement logiciel.

Cette combinaison permet à VESTACK de concevoir et construire des bâtiments avec une empreinte carbone 3x meilleure, 2x plus rapidement, et avec 0 coût additionnel par rapport à la construction traditionnelle.

Le secteur de la construction est un des premiers secteurs économiques en France. C’est aussi celui qui a le moins évolué ces dernières années, du point de vue environnemental et productif.

De nombreux promoteurs souhaitent répondre à la demande pressante des territoires et des occupants en faveur d’une construction durable. Notre mission est de démocratiser la construction bas carbone et biosourcée, alors qu’elle est aujourd’hui réservée à des programmes élitistes, ou à faibles marges.

VESTACK incarne la solution attendue par les développeurs immobiliers, privés et publics, pour faire face aux changements majeurs en cours dans l’industrie.

Nous avons fondé VESTACK pour développer une construction plus respectueuse de l’environnement, sans renchérir l’accession à la propriété ou diminuer la rentabilité des programmes immobiliers.

Notre mission est de transformer la conception et la réalisation des bâtiments, afin d’incarner à vos côtés un nouveau modèle d’urbanisme durable au bénéfice du bien commun.

Le savoir-faire de VESTACK :