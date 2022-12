Vestack annonce l’installation de son second site d’assemblage. Situé à Saint-Germain-Laval, en Seine-et-Marne, et dédié à la construction modulaire bas-carbone, il permettra au groupe de réaliser des immeubles résidentiels et des locaux d’activité de plusieurs milliers de mètres carrés.

Simples à concevoir, rapides à implanter et présentant une empreinte carbone réduite, les constructions hors-site gagnent de plus en plus de terrain.

Et pour preuve, un peu plus d’un an après l’ouverture du site de Poincy, Vestack poursuit sa croissance dans ce domaine puisque l’entreprise annonce l’ouverture prochaine d’un nouveau site de production à Saint-Germain-Laval (77).

Un site opérationnel à fin 2022

Rendue possible grâce au soutien de la SEM Ile-de-France Investissements et Territoires, qui investit notamment dans des projets à fort impact environnemental et social, cette future usine de plus de 25 000 m2 permettra au groupe de réaliser des immeubles résidentiels et des locaux d’activité.

Ces constructions, qui seront assemblées grâce à des panneaux de planchers et de murs en matériaux biosourcés, s'appuient sur « une technologie de conception digitalisée » qui a pour but de « transformer la façon dont les villes sont construites », précise le spécialiste de la construction modulaire dans un communiqué.

Cette nouvelle ligne de production devrait être opérationnelle à fin 2022, ce qui permettrait au groupe d'accroître sa productivité et de démultiplier ses capacités de production.

« La concrétisation de cette implantation confirme notre capacité à déployer rapidement et efficacement nos city factories, véritables usines de la ville de demain », déclarent les trois associés fondateurs de Vestack, Sylvain Bogeat, Nicolas Guinebretière et Jean-Christophe Pierron.

« Cette opération permet aussi de reconvertir un site industriel labellisé « clef en main » par Choose Paris Région et qui est vacant depuis 2020 », souligne Alexandra Dublanche, présidente d'Île-de-France Investissements & Territoires. Ce projet contribue ainsi à la « requalification d’un site » avant qu’il ne devienne une friche industrielle. Une intervention qui permettra la création de plus de 40 emplois.

Marie Gérald

Photo de Une : © Vestack