VIA MOBILIS

Le Moulin Collot
88500 AMBACOURT
France

Via Mobilis Via Mobilis : site internet d’annonces de véhicules et matériels industriels d'occasion.

Le site Via-Mobilis.fr est édité par le groupe Via Mobilis, l’expert des annonces de véhicules et matériels industriels sur internet.

Notre objectif est d’offrir une gamme de services adaptés aux besoins des professionnels de différents secteurs (transport, manutention, construction, agriculture) à travers un réseau de 4 sites 100% spécialisés dans les annonces de poids lourds, d’engins de TP, de matériels de manutention et de matériels agricoles.

  • Europe-Camions.com
  • Europe-Tp.com
  • Europe-Manutention.com
  • Europe-Agri.com

Annonces, Enchères, Locations, Services sont les savoir-faire de Via mobilis en matière de

  • Poids lourds
  • Matériels TP
  • Matériels agricoles
  • Matériels de manutention
     
