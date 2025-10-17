ConnexionS'abonner
Europe-TP - Batiweb

Europe-TP

Le Moulin Collot
88500 Ambacourt
France
Site web de la marque

Le site Europe-TP.com est édité par le groupe Via Mobilis, l’expert des annonces de véhicules et matériels industriels sur internet.

Notre objectif est d’offrir une gamme de services adaptés aux besoins des professionnels de différents secteurs (transport, manutention, construction, agriculture) à travers un réseau de 4 sites 100% spécialisés dans les annonces de poids lourds, d’engins de TP, de matériels de manutention et de matériels agricoles.

  • Europe-Camions.com
  • Europe-Tp.com
  • Europe-Manutention.com
  • Europe-Agri.com

Matériel TP, Enchères, location et services de pelle sur toute une gamme de produit tel que :  Chargeuse, bulldozer, chariot élévateur, chariot télescopique, pièces détachées TP, Equipement TP ; Matériel de chantier, Grue, compacteur, tractopelle, Nacelle, Tombereau, Concassage, recyclage, Béton, Travaux routiers, Niveleuse, Forage, Battage, tronçonnage, porte engins, décapeuse automotrice …

Le savoir faire de Europe-TP

  • Grue chantier
  • Betonniere
  • Pelleteuse
  • Tractopelle
  • Mini Pelle


 

Produits de la marque

Mini Pelle

Parfaite pour les travaux de démolition ou de terrassement, elle s’adapte facilement dans les petits espaces pour réaliser différentes tâches. Elle peut aussi être utilisée pour creuser des tranchées,...

En savoir plus Documentation

Pelleteuse

Pelle polyvalente pouvant s'agir de pelle à chenille, sur pneus ou mini-pelleteuse utilisé pour les travaux de construction. La pelleteuse pouvant être hydraulique ou mécanique permet de creuser le terrain...

En savoir plus Documentation

Betonniere

Engin BTP servant à produire du béton pouvant être à moteur électrique ou thermique. Généralement munie des petites roues, la bétonnière est très utilisé pour les travaux de construction et voierie

En savoir plus Documentation

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
