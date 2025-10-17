Europe-TP
88500 Ambacourt
France
Le site Europe-TP.com est édité par le groupe Via Mobilis, l’expert des annonces de véhicules et matériels industriels sur internet.
Notre objectif est d’offrir une gamme de services adaptés aux besoins des professionnels de différents secteurs (transport, manutention, construction, agriculture) à travers un réseau de 4 sites 100% spécialisés dans les annonces de poids lourds, d’engins de TP, de matériels de manutention et de matériels agricoles.
- Europe-Camions.com
- Europe-Tp.com
- Europe-Manutention.com
- Europe-Agri.com
Matériel TP, Enchères, location et services de pelle sur toute une gamme de produit tel que : Chargeuse, bulldozer, chariot élévateur, chariot télescopique, pièces détachées TP, Equipement TP ; Matériel de chantier, Grue, compacteur, tractopelle, Nacelle, Tombereau, Concassage, recyclage, Béton, Travaux routiers, Niveleuse, Forage, Battage, tronçonnage, porte engins, décapeuse automotrice …
Le savoir faire de Europe-TP :
- Grue chantier
- Betonniere
- Pelleteuse
- Tractopelle
- Mini Pelle
Parfaite pour les travaux de démolition ou de terrassement, elle s’adapte facilement dans les petits espaces pour réaliser différentes tâches. Elle peut aussi être utilisée pour creuser des tranchées,...
Tractopelle
Matériel d’excavation composé d'un godet permettant de creuser le sol. Engin pouvant être articulé ou rigide pour la réalisation des travaux de grande envergure.
Pelleteuse
Pelle polyvalente pouvant s'agir de pelle à chenille, sur pneus ou mini-pelleteuse utilisé pour les travaux de construction. La pelleteuse pouvant être hydraulique ou mécanique permet de creuser le terrain...
Betonniere
Engin BTP servant à produire du béton pouvant être à moteur électrique ou thermique. Généralement munie des petites roues, la bétonnière est très utilisé pour les travaux de construction et voierie
Grue chantier
Grue pouvant être mobile, à tour, sur chenilles,... permettant la realisation des travaux de construction en hauteur.