VIALINK - Batiweb

Contractualisation, KYC : nous digitalisons vos processus les plus critiques

VIALINK est la RegTech de référence sur la digitalisation des processus métiers réglementaires. Nos solutions logicielles, reconnues par de nombreux prix et certifications européennes, capitalisent sur une expérience étendue des métiers les plus exigeants en matière de protection des données personnelles et de confiance comme la finance. Elles automatisent, sécurisent et fiabilisent les parcours clients critiques et complexes sur tous les canaux (en agence, à distance, en ligne) grâce au digital.

Prix Leading Provider of AI-Driven KYC Technology Solution France 2020 et titulaire du label ScaleUp de Cap Gemini, VIALINK apporte à ses clients des solutions en mode SaaS (Software-as-a-Service) fiables et performantes pour :

Digitaliser la souscription : Nous accélérons et sécurisons la signature de vos contrats dès l’entrée en relation.

Maîtriser les risques : Nous digitalisons votre connaissance client (Know Your Customer) pour gagner en productivité et satisfaire vos obligations réglementaires.

Automatiser vos échanges : Nous dématérialisons les processus complexes tels que le cautionnement bancaire pour les entreprises du BTP.

VIALINK investit chaque année plus de 50% de ses ressources en R&D. En 2019, elle a été distinguée par le magazine CIO Outlook comme l’un des 10 éditeurs de solutions d’automatisation de connaissance client (KYC) à suivre au niveau mondial.

Tiers de confiance certifié au niveau européen, VIALINK est une filiale du groupe bancaire BRED Banque Populaire. En forte croissance, elle compte plus de 200 clients en France parmi lesquels BNP Paribas, le Crédit Agricole, LCL, BPCE, l’assureur AXA ou encore le groupe immobilier Citya.

Le savoir-faire de VIALINK :