VICOUSTIC - Batiweb

VICOUSTIC

Av. do Polo 3 n159
4590137 Carvalhosa
Portugal
VICOUSTIC propose des solutions intelligentes pour chaque situation, des studios d'enregistrement exigeants aux bureaux, restaurants et écoles.

VICOUSTIC comprend le son - et nous savons ce qui fait une expérience acoustique et audio vraiment exceptionnelle. Étant à la pointe de la technologie acoustique, nous combinons des systèmes d'ingénierie avec un design époustouflant pour vous offrir un son sans compromis, mais plein de performances de haute qualité. 

Chef de file de l'industrie, fondé en 2007, VICOUSTIC est présent dans plus de 70 pays à travers le monde. 

Nous comprenons la dynamique sonore unique d'une pièce ou d'un lieu. Qu'il s'agisse d'une chaîne Hi-Fi Home Cinema ou d'un système de sonorisation professionnel pour la radio et la télévision, notre expertise en matière de performances acoustiques de pointe est inégalée. 

Les produits de VICOUSTIC offrent des solutions intelligentes et innovantes pour répondre aux exigences des espaces qui nécessitent un paysage sonore sophistiqué. Prendre en compte les exigences élevées de nos clients,

Le savoir-faire de VICOUSTIC:

  • Audio professionnel
  • Hi-Fi & Home Cinéma
  • Espaces publics
  • Espaces de travail
