VISOBATH - Batiweb

VISOBATH est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de mobilier de salle de bain depuis 2012, qui est né dans le but de proposer des solutions de rangement et d'organisation de la conception de la salle de bain.

Nous fabriquons des meubles en bois qui apportent de la chaleur à la salle de bain.

Avec une large gamme de meubles de qualité et des prix compétitifs.

VISOBATH appartient au GROUPE VISOHOME. VISOHOME GROUP, un groupe d'entreprises solide avec 50 ans d'expérience dans le secteur du meuble.

100% fabricants de meubles de salle de bain.

Flexibilité de production.

Conception à un prix compétitif.

Qualité et service :

Nous offrons qualité et service à nos clients grâce à une relation étroite avec les plus importants fournisseurs, en Espagne et en Europe, de matières premières et de composants pour la fabrication de nos meubles de salle de bain. Cela nous assure l'haute qualité finale. Nous disposons de la certification (ISO 9001: 2008)

Le savoir-faire de VISOBATH :