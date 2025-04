Fondée en 2019, Visuary est une start-up française composée d’une équipe passionnée de 12 experts. Son objectif ? Transformer la construction et la rénovation grâce à des outils digitaux intelligents et accessibles.

Créé par un ancien conducteur de travaux Eiffage, Visuary est le logiciel qu'il avait imaginé pour répondre aux véritables besoins du terrain. La mission est de continuer à évoluer dans ce sens, afin d’offrir aux professionnels de la rénovation et de la construction des outils adaptés à leurs attentes.

En plus des professionnels de l'immobilier ancien, Visuary compte également une cinquantaine de clients promoteurs immobiliers. En 2024, plus de 5000 logements ont été construits ou rénovés avec Visuary.

La mission de Visuary est de simplifier et d'accélérer le processus de rénovation en offrant des solutions technologiques avancées et intuitives, en phase avec les enjeux du secteur.