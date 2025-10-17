ConnexionS'abonner
Fermer
VitrA France S.A.S - Batiweb

VitrA France S.A.S

Z.I. Le Poirier
28210 Nogent Le Roi
France
Site web de la marque

Des produits sanitaires aux robinetteries, baignoires et carrelages, en passant par les meubles de salle de bain, VitrA est l’un des rares fabricants internationaux capables de concevoir des salles de bain de A à Z.

Le design est soumis à un niveau d’exigence élevé en matière de fonctionnalité et de qualité.

Lorsque l’on demande à Erdem Akan, directeur du design chez VitrA, comment le design voit le jour dans son entreprise, celui-ci évoque avant tout un processus de collaboration : « En matière de conception et de design, notre équipe de designers travaille en étroite collaboration avec nos ingénieurs, prospecteurs et experts de la production, en vue de créer des produits qui séduiront sur les marchés. Les designs naissent au sein même de l’entreprise ou en collaboration avec des designers à la renommée internationale, tels que Ross Lovegrove, Christophe Pillet ou Terri Pecora. Un design innovant est avant tout le fruit d’une association de compétences internes et externes. »

Décorée à maintes reprises de divers prix de design, VitrA fait preuve d’innovation non pas uniquement en matière de développement de produit, mais également dans son approche.

Le savoir-faire de VitrA

  • Céramique sanitaire 
  • Meubles de salle de bain 
  • Baignoires et receveurs 
  • Robinetteries et accessoires 
  • Aquacare 
  • Bâti-supports
  • Collection confort et accessibilité
  • Collection collectivité et accessibilité
     
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.