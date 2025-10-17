VitrA France S.A.S - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « VitrA France S.A.S », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Des produits sanitaires aux robinetteries, baignoires et carrelages, en passant par les meubles de salle de bain, VitrA est l’un des rares fabricants internationaux capables de concevoir des salles de bain de A à Z.

Le design est soumis à un niveau d’exigence élevé en matière de fonctionnalité et de qualité.

Lorsque l’on demande à Erdem Akan, directeur du design chez VitrA, comment le design voit le jour dans son entreprise, celui-ci évoque avant tout un processus de collaboration : « En matière de conception et de design, notre équipe de designers travaille en étroite collaboration avec nos ingénieurs, prospecteurs et experts de la production, en vue de créer des produits qui séduiront sur les marchés. Les designs naissent au sein même de l’entreprise ou en collaboration avec des designers à la renommée internationale, tels que Ross Lovegrove, Christophe Pillet ou Terri Pecora. Un design innovant est avant tout le fruit d’une association de compétences internes et externes. »

Décorée à maintes reprises de divers prix de design, VitrA fait preuve d’innovation non pas uniquement en matière de développement de produit, mais également dans son approche.

Le savoir-faire de VitrA :